Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Aspach-Kleinaspach: Einbruch in Lagerhalle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten unbekannte Täter über eine Fluchttür gewaltsam in eine Lagerhalle in der Straße Alter Weg. Daraus entwendeten sie eine noch unbekannte Zahl von Motorsägen und anderen hochwertigen Werkzeugen. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Ferner hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von 1000 bis 2000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die sich im Bereich der Lagerhalle und im Bereich des angrenzenden Feldes und Feldweges aufgehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

