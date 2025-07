PP Ravensburg: 11-Jähriger wohlbehalten zurück - Vermisstenfahndung erledigt

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Dachstuhl in Brand In der Kemmerlanger Straße in Oberhofen ist am frühen Montagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Offenbar war es gegen 5 Uhr in einem Kabelschacht in einer Wohnung des Hauses zu dem Feuer gekommen. Durch den entstehenden Rauchgeruch wurde der 55 Jahre alte Bewohner geweckt. Dieser versuchte erst erfolglos, mit einem Feuerlöscher den Brand zu ...

mehr