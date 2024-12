Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 181 Tage Restfreiheitsstrafe - Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Ein 37-Jähriger, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt, wurde in der grenzüberschreitenden Straßenbahn durch die Bundespolizei kontrolliert und festgenommen. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am Samstagnachmittag (14.12.24) als Reisenden in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der 37-Jährige konnte keine Reisedokumente zur Kontrolle vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Haftbefehl zur Vollstreckung einer 181-tägigen Restfreiheitsstrafe wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Der 37-Jährige wurde vor Ort festgenommen. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde der Gesuchte durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

