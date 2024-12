Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verstoß gegen Einreisesperre führt zu Vollstreckung von Restfreiheitsstrafe

Weil am Rhein (ots)

Ohne Reisedokumente und entgegen einer Einreisesperre reiste ein 30-Jährige mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland ein. Zudem bestand ein Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den marokkanischen Staatsangehörigen am Samstagvormittag (14.12.24) als Reisenden in der Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der Mann konnte dabei keine Ausweisdokumente zur Kontrolle vorlegen. Die Überprüfung der mündlich angegebenen Personalien ergab einen Vollstreckungshaftbefehl sowie ein Einreiseverbot gegen den 30-Jährigen. Durch die Einreise nach Deutschland war die 78-tägige Restfreiheitsstrafe wegen Raub zu vollstrecken. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den 30-Jährigen besteht noch bis 2026, nachdem er 2019 aus Deutschland abgeschoben wurde. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesuchte wurde vor Ort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

