Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: U-Haftbefehl gegen Heranwachsenden vollstreckt

Basel (ots)

Beim Versuch nach Deutschland einzureisen wurde ein 17-Jähriger durch die Bundespolizei festgestellt, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den marokkanischen Staatsangehörigen am Freitagabend (13.12.24) in einem Fernzug zwischen Basel SBB und dem Basel Badischen Bahnhof. Der 17-Jährige konnte dabei keine Ausweisdokumente vorlegen und gab an nach Deutschland fahren zu wollen. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke mittels Fast-ID wurde festgestellt, dass wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 17-Jährigen vorliegt. In Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde die Vollstreckung des Haftbefehls entschieden. Der Heranwachsende wurde vorläufig festgenommen und beim Amtsgericht vorgeführt. Nach der in Vollzugsetzung des Haftbefehls wurde der 17-Jährige durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell