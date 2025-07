Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Angriff mit Flasche verletzt

Bei einem Angriff mit einer Glasflasche sind am frühen Dienstagmorgen in der Südstadt zwei Personen leicht verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll der unbekannte Angreifer gegen 0.45 Uhr in der Bachstraße eine vierköpfige Personengruppe zunächst aggressiv angesprochen haben. Im weiteren Verlauf soll er dann ohne Vorwarnung mit der Flasche um sich geschlagen und dabei zwei Beteiligte im Alter von 20 und 21 Jahren so am Kopf getroffen haben, dass diese mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Nachdem der Täter die Flasche noch in Richtung der Gruppe geworfen, hier aber niemanden mehr getroffen hatte, flüchtete er in Richtung Weinbergstraße. Er wird als ca. 30 Jahre alt, korpulent und etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze der Marke "Mammut". Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unfall und Folgeunfall - eine Leichtverletzte

Leicht verletzt wurde die 20-jährige Lenkerin eines Opel bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Nord und Weingarten. Nachdem aufgrund eines vorangegangenen Unfalls, bei dem ein Pkw aus Unachtsamkeit ins Bankett geraten und mit der rechten Leitplanke kollidiert war, von einem Zeugen die rechte Fahrspur abgesichert wurde, wechselte die 34-jährige Fahrerin eines Mini von der rechten auf die linke Fahrspur. Dies erkannte die 20-Jährige offenbar zu spät und fuhr wuchtig mit ihrem Opel auf, wodurch die Airbags auslösten. Hierdurch verletzte sich die Frau leicht und wurde vom alarmierten Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt. Die 34-Jährige blieb nach derzeitigem Sachstand unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Opel musste abgeschleppt werden. Beim Ursprungsunfall entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro an Fahrzeug und Leitplanke, auch hier musste der Pkw abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Fronreute-Blitzenreute

Rüttelplatte gestohlen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte von einer Baustelle an der B 32 zwischen Staig und Blitzenreute eine Rüttelplatte gestohlen. Zum Abtransport des Geräts der Marke "Wacker Neuson" muss mutmaßlich ein Kombi oder Kleintransporter oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt worden sein. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Diebstahls und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, denen im Tatzeitraum im dortigen Bereich Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Waldburg

Nach Unfall verletzt

Verletzt hat sich der 31-jährige Lenker eines Renault bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 326 zwischen Waldburg und Unterankenreute. Der Mann befuhr gegen 19.45 Uhr die Strecke und kam in einer scharfen Linkskurve mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen Betonpfosten, wodurch er sich mittelschwere Verletzungen zuzog. Das Krankenhaus, in welches er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung gebracht worden war, konnte er bereits in der Nacht wieder verlassen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Horgenzell

Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 54-Jährige am Montag gegen 10 Uhr bei einem Unfall auf dem Tankstellengelände in Gossetsweiler zugezogen. Sie war mit einer Beifahrerin mit einem Fiat Ducato unterwegs und hielt auf dem abschüssigen Gelände an. Beide stiegen aus, woraufhin sich der Kleinlastwagen, offenbar trotz angezogener Bremse, in Bewegung setzte. Die 54-Jährige versuchte das wegrollenden Fahrzeug stoppen, wurde dabei von der offenen Fahrertüre umgerissen und mehrere Meter mitgezogen. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung am Bein, die nach ärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in einer Klinik behandelt werden musste. Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, eilte zu Hilfe, sprang in den Fiat und stoppte diesen. Warum der Wagen sich selbständig machte, soll nun ein technisches Gutachten klären.

Bad Waldsee

Mann auf Kran sorgt für Polizeieinsatz

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr ist es heute Morgen in der Biberacher Straße gekommen. Ein 29 Jahre alter Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erkletterte gegen 7.30 Uhr einen Baukran auf einem Firmengelände und weigerte sich, dessen Kanzel in rund 30 Metern Höhe wieder zu verlassen. Da er zudem ein Messer mitführte, konnte eine Gefahr für sich selbst sowie für andere Personen in seinem unmittelbaren Umfeld nicht ausgeschlossen werden, weswegen neben der kriminalpolizeilichen Verhandlungsgruppe auch für Höhenrettung spezialisierte Kräfte des Spezialeinsatzkommandos alarmiert wurden. Durch eine fortlaufende Gesprächsführung der Verhandlungsgruppe mit dem Mann und mit Unterstützung der Spezialeinsatzkräfte konnte der 29-Jährige gegen 12 Uhr dazu bewegt werden, den Kran selbstständig zu verlassen und zu Boden zu klettern. Er wurde im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittlungen, ob es im Rahmen dieses Vorfalls zu Straftaten gekommen ist, dauern noch an.

Wangen im Allgäu

Dieseldiebe brechen Tanks auf

Kraftstoffdiebe haben über das vergangene Wochenende auf einem Baustellengelände neben der Brücke Herfatz zugeschlagen. Sie brachen an zwei Baumaschinen die Tankdeckel auf und schlauchten Diesel aus den Tanks ab. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Hinweise etwaiger Zeugen nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Blitzer mit Farbe beschmiert

Mit weißer Farbe haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die Blitzersäule in der Kemptener Straße beschmiert. In der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend richteten sie dadurch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell