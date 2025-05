Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Wohnhaus

Schleiden-Oberhausen (ots)

Am Dienstag (27. Mai) kam es um 14.14 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen.

Ein 36-jähriger Hausbewohner entdeckte eine starke Rauchentwicklung in einem Gästezimmer des Wohnhauses und alarmierte die Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der 36-Jährige, ein zwölfjähriges Familienmitglied sowie drei Hunde im Wohnhaus.

Alle Personen und die Hunde konnten das Haus eigenständig verlassen.

Es wurden keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen.

