POL-EU: Starkstromkabel entwendet

Euskirchen-Stotzheim (ots) - Am Montag (26. Mai) kam es um 16.15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Phoenixstraße in Euskirchen-Stotzheim. Ein 68-Jähriger stellte einen Topf mit Öl auf die Herdplatte und schaltete diese ein. Anschließend verließ er die Wohnung und entfernte sich mit einem Pkw von der Örtlichkeit. Noch während der Fahrt bemerkte er, dass er den Topf auf dem Herd vergessen hatte. Er ...

mehr