Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann vergisst hochwertiges Musikinstrument im Zug - Bundespolizei hilft

Magdeburg (ots)

Einen eher ungewöhnlichen Anruf erhielten Bundespolizisten in Magde-burg am Sonntag, den 10. November 2024, um 00:10 Uhr: Ein 62-jähriger Mann teilte den Einsatzkräften mit, dass er am Bahnhof Brandenburg aus einem Regionalexpress gestiegen ist und seinen Rucksack mit einem hochwertigen Musikinstrument in diesem vergessen hat. Hierbei handelt es sich um ein Doppelhorn. Er beschrieb, wo sich der Rucksack im Zug befindet und gab an, dass der Zug in Richtung Magdeburg weitergefahren ist. Entsprechend stand eine Streife nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Magdeburg bereit, fand den Rucksack samt Doppelhorn auf, stellte diesen sicher und informierte den deutschen Eigentümer. Dieser machte sich sofort auf den Weg und konnte sein Reisegepäck mit dem Musikinstrument um 03:20 Uhr erleichtert wieder in Empfang nehmen.

