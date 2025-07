Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Bereits am Montag gegen 16 Uhr ist es in der Marie-Curie-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 22-jährige Unfallverursacher wollte mit seinem BMW nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen und übersah dabei einen 35-jährigen VW Golf Fahrer. In Folge des heftigen Zusammenstoßes wurde der Golf von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünsteifen abgewiesen. Der Rettungsdienst brachte den Golf-Fahrer in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt, begab sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den verunfallten Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Meßkirch

BMW angefahren und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag in der Conradin-Kreutzer-Straße auf einem öffentlichen Parkplatz vor einem Gesundheitszentrum einen BMW angefahren. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dabei entstand an dem geparkten BMW ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 10.50 Uhr und 12.10 Uhr ereignet haben dürfte, mögen sich beim Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 melden.

Winterlingen/Sigmaringen

Mehrere Straftaten auf der B 463 zwischen Winterlingen und Sigmaringen - Polizei sucht Zeugen

Zu verschiedenen Straftaten, an denen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei LKW-Fahrer beteiligt waren, kam es am Dienstag gegen 10.15 Uhr auf der B 463. Die beiden LKW-Fahrer waren auf der Strecke von Winterlingen nach Sigmaringen unterwegs, wo es zunächst zu einer Nötigung im Straßenverkehr des 55-jährigen LKW-Fahrers durch Ausbremsen zum Nachteil des 57-jährigen LKW-Lenkers gekommen sein soll. Daraufhin überholte der 57-Jährige den 55-Jährigen. Aufgrund von Gegenverkehr während des Überholvorgangs scherte der 57-Jährige wieder nach rechts ein, wobei der überholte 55-Jährige einen Unfall eigenen Angaben zufolge nur durch eine Vollbremsung vermeiden konnte. Beide LKW-Fahrer wurden durch eine hinzugerufene Polizeistreife des Polizeireviers Sigmaringen angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle beleidigte der 55-jährige LKW-Fahrer den 57-Jährigen im Beisein der Beamten. Um den beschriebenen Sachverhalt zu verifizieren, wurden die Fahrtenschreiber der beiden LKW durch die Verkehrspolizei Sigmaringen ausgelesen. Der 57-Jährige gelangt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige, wohingegen der 55-Jährige mit einer Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung rechnen muss. Zeugen, die den Verkehrsvorgang auf der B 463 zwischen Winterlingen und Sigmaringen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/1040beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hohentengen/Pfullendorf

Polizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Beamte des Polizeipostens Pfullendorf und des Polizeireviers Bad Saulgau haben zwei betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Am frühen Dienstagabend wurde das Polizeirevier Bad Saulgau zu einem betrunkenen Traktorfahrer alarmiert. Die Beamten konnten den Traktor samt Fahrer zwischen Völlkofen und Hohentengen antreffen und führten eine Verkehrskontrolle durch. Der Atemalkoholwert des 57-Jährigen ergab einen Wert von nahezu 2,4 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ein weiteres fahrauffälliges Fahrzeug meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstag um kurz vor 19 Uhr zwischen Mottschieß und Mengen, weshalb der Polizeiposten Pfullendorf verständigt wurde. Durch Zeugen konnte der 47-jährige Fahrzeuglenker bis zum Eintreffen der Beamten zum Anhalten bewegt werden. Da sich Hinweise auf Trunkenheit am Steuer des Fahrzeuglenkers ergaben, dieser aber einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte, musste auch dieser eine Blutprobe abgeben. Beide Männer gelangen nun wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer zur Anzeige. Zusätzlich behielten die Beamten die Führerscheine der beiden ein.

