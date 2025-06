Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Scooter-Fahrer prallt gegen Sperrpfosten

Löhne (ots)

(jd) Ein 15-jähriger Löhner fuhr am Montag (16.6.), gegen 7.15 Uhr mit seinem E-Scooter auf dem Bahnweg in Richtung Am Mühlenbach. Im Verlauf des Weges prallte der 15-Jährige gegen dort angebrachte Sperrpfosten. Durch den Zusammenstoß stürzte er über die Lenkstange auf den Asphalt. Da er sich bei dem Unfall verletzte, wurde der 15-Jährige mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell