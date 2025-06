Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Donnerstag (12.6.) fuhr eine 17-jährige Herforderin mit ihrem Fahrrad auf dem neben dem Bergertorwall gelegenen Radweg in Richtung Lübbertorwall. Kurz vor der dortigen Unterführung kam der 17-Jährigen im Bereich einer Kurve ein weiterer Radfahrer entgegen und stieß frontal mit der Herforderin zusammen. Sie wurde durch die starke Wucht des Aufpralls verletzt. Der bisher unbekannte Unfallbeteiligte, der etwa 40 Jahre alt ist, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Mann war mit einem anthrazitfarbenen Herrenfahrrad unterwegs, das orange Applikationen aufweist. Der Sachschaden an dem Fahrrad der 17-Jährigen liegt im dreistelligen Bereich. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Radfahrer oder Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

