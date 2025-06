POL-PDMY: Weinbergtraktor stürzt in Gleisbett

Remagen (ots) - Am Dienstag, den 27.05.2025, wurde gegen 10:30 Uhr, der Polizei mitgeteilt, dass eine unbekannte Person auf dem Parkplatz an der B 9 zwischen Hochverteilerkreisverkehr und Remagen einen beschädigten Kanister mit Altöl abgestellt hat. Weil Altöl in das Erdreich eingedrungen war, musste die Straßenmeisterei Sinzig zudem den betroffenen Bereich ausheben. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Mayen unter ...

