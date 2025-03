Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit verletzter Person

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am 11.03.2025 gegen 19:45 Uhr befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin die Waltersdorfer Dorfstraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, als sie plötzlich auf die Bankette geriet und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der PKW schleuderte und prallte in Folge in einen Grundstückszaun, welcher auf eine Länge von 15 Metern beschädigt wurde. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden und auch am Zaun samt Eingangstor entstand Sachschaden im 4-stelligen Bereich. (BF)

