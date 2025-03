LPI-G: Kellerabteile aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Von Montag zu Dienstag (10.03. 20:00 Uhr - 11.03.2025 06:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in der Gagarinstraße in eine Physiotherapiepraxis ein. Die Täter öffneten hierfür gewaltsam eine Zugangstür und entwendeten aus den Innenräumen eine Geldkassette, Schlüssel und Nahrungsmittel in unbekannter Höhe. An der beschädigten Eingangstür entstand zudem Sachschaden in Höhe eines mittleren ...

