LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung in Gera

Gera (ots) - Gera: Im Zeitraum von Freitagnachmittag (07.03.2025) bis Samtagabend (09.03.2025) versuchten unbekeannte Täter in der Saalfelder Straße in die Räumlichkeiten verschiedener medizinischer Einrichtungen einzubrechen. Die Täter machten sich hierbei an den Türen zu einer Apotheke, dem Büro einer Pflegeeinrichtung sowie einer Arztpraxis zu schaffen. Ein Eindringen gelang zum Glück nicht. An den Türen ...

mehr