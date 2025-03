LPI-G: Dieseldiebstahl von Baustelle

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 07.03. bis zum 10.03.2025 in der Berliner Straße in ein Restaurant ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Lokalität und öffneten einen Tresor des Restaurants. Hieraus entwenden diese Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Anschließend können die Täter unerkannt fliehen. Die Geraer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgneommen und bittet Zeugen des Geschehens ...

