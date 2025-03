Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Altenburg (ots)

Altenburg: Einer 28-jährigen Altenburgerin wurde am Montagmittag (10.03.2025) gegen 12:00 Uhr im Bahnhofscenter in der Fabrikstraße die Geldbörse entwendet. Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger stahl die Geldbörse aus der Tasche der 28-Jährigen und entnahm sich hieraus 150,- Euro Bargeld. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Geldbörse konnte fortfolgend durch die Geschädigte wieder aufgefunden werden. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 2,00 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0062529/2025). (AK)

