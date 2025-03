Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in medizinische Einrichtungen

Gera (ots)

Gera: Im Zeitraum von Freitagnachmittag (07.03.2025) bis Samtagabend (09.03.2025) versuchten unbekeannte Täter in der Saalfelder Straße in die Räumlichkeiten verschiedener medizinischer Einrichtungen einzubrechen. Die Täter machten sich hierbei an den Türen zu einer Apotheke, dem Büro einer Pflegeeinrichtung sowie einer Arztpraxis zu schaffen. Ein Eindringen gelang zum Glück nicht. An den Türen entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0062340/2025). (AK)

