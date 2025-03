Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Physiotherapiepraxis

Gera (ots)

Gera: Von Montag zu Dienstag (10.03. 20:00 Uhr - 11.03.2025 06:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in der Gagarinstraße in eine Physiotherapiepraxis ein. Die Täter öffneten hierfür gewaltsam eine Zugangstür und entwendeten aus den Innenräumen eine Geldkassette, Schlüssel und Nahrungsmittel in unbekannter Höhe. An der beschädigten Eingangstür entstand zudem Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Anschließend konnten die Täter unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (Bezugsnummer 0063169/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell