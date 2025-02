Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Zwei Einsätze am Donnerstag: Brennende Gasflasche in Werkstatt und bestimmungsgemäße Auslösung einer Brandmeldeanlage

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 20.02.2025, 09:18 Uhr und 10:11 Uhr, Einsätze 10/2025 und 11/2025 - Eine brennende Gasflasche in einer Werkstatt sorgte für den Einsatz der Feuerwehren Sonsbeck und Xanten. Noch während des laufendes Einsatzes erfolgte die Alarmierung zu einem Paralleleinsatz wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Labbeck. Personen wurden bei beiden Einsätzen nicht verletzt.

Um 09:18 Uhr wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb mit dem Stichwort CBRN3 "Gasgeruch/Gasaustritt" zu einem Betrieb an der Raiffeisenstraße in Sonsbeck alarmiert. Beim Ausrücken wurde von der Leitstelle des Kreises Wesel ergänzend mitgeteilt, dass in einer dortigen Werkstatthalle eine Acetylen-Gasflasche in Brand geraten war. Der Einsatzleiter ließ daraufhin zusätzlich die Einheit Labbeck nachalarmieren.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle zeigte sich die am Ventil brennende Gasflasche im hinteren Bereich einer erheblich verrauchten Halle. Ein Mitarbeiter befand sich noch in der Halle, um die Gasflasche zu kühlen. Dieser wurde unverzüglich aufgefordert, die Halle zu verlassen und sich in Sicherheit zu begeben.

Der Einsatzleiter ließ die Einheit Mitte der Feuerwehr Xanten nachalarmieren, die im Gewerbegebiet in Bereitstellung ging. Von der Feuerwehr Sonsbeck wurde der Druckbehälter der Acetylen-Gasflasche zunächst aus der Deckung heraus von einem Trupp unter Atemschutz gekühlt und mittels Wärmebildkamera laufend auf eine Erwärmung kontrolliert. Anschließend ging der Trupp in die Halle vor und schloss das Flaschenventil.

Acetylen neigt dazu, sich bei starker Erwärmung der Gasflasche selbstständig zu zersetzen und immer weiter zu erwärmen, was zum Bersten des Druckbehälters führen kann. Die Gasflasche wurde ohne Anzeichen einer Erwärmung ins Freie gebracht und sicherheitshalber in ein Wasserbad verbracht. Die Halle wurde anschließend entraucht.

Die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck stellten anschließend am Feuerwehrhaus Sonsbeck die Einsatzbereitschaft von Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen wieder her.

Noch während des laufenden Einsatzes wurde um 10:11 Uhr von der Leitstelle die Auslösung einer Brandmeldeanlage in einer Wohnanlage an der Marienbaumer Straße in Labbeck gemeldet. An der Einsatzstelle Raiffeisenstraße nicht mehr benötigte Kräfte der Feuerwehr Sonsbeck und der Feuerwehr Xanten übernahmen unmittelbar diesen Einsatz und fuhren nach Labbeck.

Durch die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Xanten wurde der angezeigte Bereich erkundet und die bestimmungsgemäße Auslösung der Brandmeldeanlage durch eine Rauchentwicklung in einer Küche festgestellt. Der betroffene Bereich wurde gelüftet, weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und das Objekt an den Betreiber übergeben.

Im Einsatz waren ca. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck und ca. 20 der Feuerwehr Xanten für rund zweieinhalb Stunden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell