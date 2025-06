Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter entfernt sich unerlaubt vom Unfallort - Hoher Sachschaden

Enger (ots)

(hd) Am Mittwoch (11.06.2025) stellte ein 33-Jähriger seinen Ford Focus gegen 13:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Niedermühlenstraße (Heckewerthplatz) in Enger ab. Als er um 22:55 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte musste er erhebliche Beschädigungen an diesem feststellen. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug den geparkten Ford touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 6000,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

