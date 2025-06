Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl einer Harley-Davidson - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(hd) Am Donnerstag (12.06.2025) vernahm ein 58-Jähriger, der sich in seiner an der Werburger Straße in Spenge gelegenen Wohnung aufgehalten hatte, um 16:55 Uhr ein Motorengeräusch auf seiner Einfahrt. Er ordnete dieses Geräusch seiner dort abgestellten Harley-Davidson zu. Er begab sich nach draußen und musste feststellen, dass sich das Motorrad nun nicht mehr am Abstellort befand. Offenbar war es soeben entwendet worden. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine schwarze Harley-Davidson VRSCR Street Rod mit dem amtlichen Kennzeichen HF-UM35. Der Wert wird mit ca. 18.000,- Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell