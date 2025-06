POL-HF: Diebstahl aus Pkw - Seitenscheibe eingeschlagen

Herford (ots) - (hd) Am Mittwochabend (11.06.2025) stellte eine 21-jährige Herforderin ihren Motorroller um 19:00 Uhr an der Lerchenstraße in Herford ab. Sie sicherte das Fahrzeug durch Einrasten des Lenkerschlosses. Um 21:45 Uhr musste die junge Frau feststellen, dass sich der Motorroller nicht mehr am Abstellort befand. Er war offenbar entwendet worden. Bei dem ...

mehr