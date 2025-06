Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung - Mann greift Tankstellenmitarbeiterin an

Herford (ots)

(hd) Am Montagabend (09.06.2025) betrat ein 54-jähriger Herforder um 18:15 Uhr eine an der Bismarckstraße in Herford gelegene Tankstelle. Als die dort anwesende Mitarbeiterin den Mann auf ein bestehendes Rauchverbot hinwies, reagierte dieser aggressiv. Er stieß lautstarke Drohungen aus. Beim Verlassen des Tankstellengebäudes ergriff er Waren aus der Auslage und verstaute diese in einer mitgeführten Tüte, ohne sie zu bezahlen. Die Tankstellenmitarbeiterin und eine weitere Frau folgten dem Mann ins Freie. Daraufhin schlug der 54-Jährige mit der gefüllten Tüte mehrfach auf eine der Frauen ein. Zeugen beobachteten zudem, dass er ein Fahrrad in Richtung der Geschädigten schleuderte. Zudem nahm er kurzzeitig einen Feuerlöscher an sich und hielt diesen bedrohlich in die Höhe. Zu Hilfe eilende Tankstellenkunden und Polizeibeamte konnten den Herforder schließlich von weiteren Handlungen abhalten. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

