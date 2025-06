PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Als Tochter ausgegeben und an Geld gelangt +++ Mann beleidigt spielende Kinder +++ Vandalismus an Toilettenanlage +++ Pkw-Scheibe eingeworfen +++ Polizei sucht unfallbeteiligte Person

Bad Schwalbach (ots)

1. Als Tochter ausgegeben und an Geld gelangt, Lorch, Samstag, 31.05.2025

(fh)In den vergangenen Tagen kam die SMS-Nachricht einer vermeintlichen Familienangehörigen einen Mann aus Lorch teuer zu stehen. Nach der gängigen Masche der WhatsApp- oder SMS-Betrüger meldete sich eine unbekannte Nummer bei dem Geschädigten. Es sei die Tochter mit einer neuen Handynummer, die nach einem kurzen, oberflächlichen Smalltalk um Hilfe bei der Begleichung wichtiger Rechnung bat. In bester Absicht überwies der 50-Jährige insgesamt fast 4.000 Euro auf ein unbekanntes Konto. Erst im Nachhinein stellte er fest, dass nicht seine Tochter, sondern dreiste Telefonbetrüger um Hilfe gebeten hatten.

Die Polizei appelliert an die Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen und Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel verständigen Sie die Polizei. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei der Polizei, den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeistationen zu melden.

2. Mann beleidigt spielende Kinder,

Bad Schwalbach, Am Brodelbrunnenplatz, Freitag, 30.05.2025, 18:35 Uhr

(fh)Am Freitagabend hat ein unbekannter Mann in Bad Schwalbach mehrere spielende Kinder beleidigt und ist noch vor Eintreffen der Polizei abgehauen. Den Angaben der Kinder zufolge hätten sie auf dem Spielplatz in der Straße "Am Brodelbrunnenplatz" gespielt. Unweit der Kinder habe ein Mann auf einer Bank gesessen und den Eindruck erweckt, dass er sie mit seinem Smartphone filmen würde. Daraufhin hätten die drei den Unbekannten angesprochen und seien umgehend von ihm beleidigt worden. Weiterhin habe er obszöne Gesten gezeigt und sei in Richtung der Erbsenstraße davongelaufen.

Es soll sich um einen etwa 30 bis 50 Jahre alten Mann mit ungepflegten, grauen Haaren und Bart gehandelt haben. Er sprach akzentfrei Deutsch, rauchte und hatte einen leichten Bauchansatz. Bekleidet war er mit einem schwarzen Unterhemd, einer blauen Jeans und Badelatschen.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Vandalismus an Toilettenanlage,

Bad Schwalbach, Brunnenstraße, Montag, 26.05.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 27.05.2025, 08:00 Uhr

(fh)Vergangene Woche beschädigten Vandalen eine öffentliche Toilettenanlage in Bad Schwalbach und verursachten so einen hohen Sachschaden. Ersten Ermittlungen nach rissen die Täter zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr an der Tür der Anlage in der Brunnenstraße und beschädigten neben der Tür selbst, auch deren Elektronik. Darüber hinaus wurde ein Metallblitzableiter aus der Wand gerissen und dadurch auch die Fassade beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

4. Pkw-Scheibe auf Freizeitparkgelände eingeworfen, Schlangenbad, Landesstraße 3037, Festgestellt: Freitag, 30.05.2025, 18:30 Uhr

(fh)Unbekannte haben am Freitag auf dem Parkplatz eines Freizeitparks bei Schlangenbad ein Fahrzeug beschädigt. Um 18:30 Uhr wies der Pkw, ein roter VW Touran, eine mit einem Stein eingeworfene Scheibe auf. Von den Verursachern fehlt bisher jede Spur.

Daher bittet die Polizeistation Bad Schwalbach um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

5. Polizei sucht unfallbeteiligte Person, Niedernhausen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 28.05.2025, 09:10 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen ereignete sich in Niedernhausen ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Das vorfahrtsberechtigte und angefahrene Fahrzeug verlieb jedoch nicht an der Unfallstelle, sodass ein ordentlicher Personalienaustausch nicht stattfinden konnte. Gegen 09:10 Uhr parkte ein 85-jähriger Niedernhausener mit seinem Pkw der Marke Daihatsu in einer Parklücke in der Bahnhofstraße und beabsichtigte auszuparken. Dabei übersah er einen weißen Pkw, welcher zeitgleich die Bahnhofstraße von der Platter Straße in die Straße "Auf der Au" entlangfuhr und stieß mit dessen rechter Fahrzeugseite zusammen. Die Fahrerin oder der Fahrer des weißen Fahrzeugs setzte die Fahrt jedoch fort, ohne dass der 85-Jähige sich zum Zwecke der Schadensregulierung vor Ort austauschen konnte.

Die Polizei sucht nun die verantwortliche Person und bittet diese, oder weitere Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell