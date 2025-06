POL-RTK: +++Zechpreller leistet Widerstand+++Trunkenheitsfahrt+++Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Zechpreller leistet Widerstand,

65385 Rüdesheim am Rhein, Marktstraße 27, Freitag, 30.05.2025, 21:50 Uhr

(br)Am Freitagabend um 21:50 Uhr kam es in einem Restaurant in Rüdesheim zu Zahlstreitigkeiten zwischen einem 55-jährigen Gast aus Lindau und dem Restaurantpersonal. Als eine Streife der Polizeistation Rüdesheim versuchte zwischen den beiden Parteien zu vermitteln und hierzu die Personalien feststellen wollte, versuchte der Gast sich durch Weglaufen der Kontrolle zu entziehen. Bei der folgenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und trat nach den Beamten. Außerdem beleidigte er einen Polizisten. Die Beamten wurden hierbei nicht verletzt. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann einen Wert von 2,4 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

2. Trunkenheitsfahrt,

65366 Geisenheim, Industriestraße,

Sonntag, 01.06.2025, 01:45 Uhr

(am) In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einem Verkehrsteilnehmer in Geisenheim ein Kleintransporter der Marke Nissan durch seine unsichere Fahrweise auf. Da der Fahrer Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet, verständigte der Verkehrsteilnehmer die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Rüdesheim konnte das Fahrzeug schließlich in der Industriestraße anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Oestrich-Winkel, mit einem Atemalkoholwert von über 2 Promille deutlich zu viel getrunken hatte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

3. Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt,

Bundesstraße 42 zwischen Eltville und Erbach, Sonntag, 01.06.2025, 08:20 Uhr

(am) Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Sonntagmorgen auf der B 42 bei Eltville.

Ein 20 Jahre alte Mann aus Rüdesheim befuhr mit seinem Pkw Dacia die B 42 aus Wiesbaden kommend in Richtung Rüdesheim. Zwischen den Abfahrten Eltville-West und Erbach kam der Fahrer in einer Rechtskurve aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Dieser wurde zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Die B 42 musste für die Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

