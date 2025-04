Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag, 30.03/31.03.2025, in ein Einfamilienhaus im Alpenblickweg ein. Der oder die Täter verschafften sich zuerst Zutritt in die Garage und anschließend drangen sie über die Eingangstüre ins Wohnhaus ein. Das Erdgeschoss wurde durchsucht und Bargeld aus einem Geldbeutel entwendet. Aus dem Büro wurden ein Bowiemesser sowie eine doppelläufige Steinschloßpistole und aus dem Wohnzimmer ein Mobiltelefon entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Hauseigentümer schliefen zum Zeitpunkt des Einbruchs im Obergeschoss. Es wird vermutet, dass die Täterschaft sich nur im Erdgeschoss aufhielt. Auf dem Hofplatz des Einfamilienhauses wurden zwei Fahrräder aufgefunden, welche vermutlich den Einbrechern gehörten. Der Polizeiposten Jestetten (07745/925820) bittet Zeugen, welche in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

