Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verletzter nach Geldstreit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Montag, 31.03.2025, wurde der Polizei gegen 22:30 Uhr ein Streit zwischen fünf Personen am Bahnhof in Neustadt gemeldet. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten insgesamt sechs beteiligte Personen feststellen und eine Rangelei zwischen zwei der Personen beenden. Wie die Polizei durch die ersten Ermittlungen in Erfahrung bringen konnte, sahen drei der Personen, die mit dem Zug aus Freiburg am Bahnhof ankamen, dort einen Bekannten, den späteren Beschuldigten. Dieser soll angeblich einem der drei Personen noch Geld geschuldet haben, weshalb sie den Beschuldigten ansprachen. Dieser bezahlte seine Schulden, wie gefordert. Allerdings wurde die Szene durch eine fünfte bis dahin unbeteiligte Person beobachtet, bei welcher der Beschuldigte wohl ebenfalls Schulden hatte. Als diese fünfte Person zu der Gruppe dazukam und den Beschuldigten zur Bezahlung auch dieser Schulden aufforderte, kam es zum Streit und zum Handgemenge zwischen den Beiden. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, wollte schlichtend eingreifen und wurde dabei durch einen Ellbogenstoß des Beschuldigten verletzt. Die Folge für den Beschuldigten ist eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, die der Staatsanwaltschaft in Freiburg vorgelegt wird.

