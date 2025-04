Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.04.2025, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 15:30 Uhr in Emmendingen einen Unfallschaden an einem geparkten Pkw. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den in der Romaneistraße geparkten Mazda und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell