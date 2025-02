Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden

Haan

Monheim am Rhein - 2502013

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 30. Januar 2025, kam es auf einem Kundenparkplatz eines Discounters an der Hildener Straße 59 zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines BMW 320d hatte ihr Auto gegen 8:20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Noch während sie im Auto saß, bemerkte sie einen Lkw, der das Heck ihres BMW touchierte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer über die Düsseldorfer Straße in Richtung Hilden-Innenstadt. Der Mann hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trug kurze Haare. Er wird auf circa 30 Jahre geschätzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem BMW 320d auf einen geringen dreistelligen Betrag.

In der Zeit von Freitagmittag, 31. Januar 2025, bis Sonntag, 2. Februar 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kolpingstraße. Der Nutzer eines Mazda 3 hatte sein Auto in Höhe der Hausnummer 20 gegen 14 Uhr abgestellt. Am Sonntagmittag kehrte er zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der linken Frontschürze fest. Zudem konnte er Fahrzeugteile des Unfallverursachers auffinden. Dieser hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Montag, 3. Februar 2025, kam es auf der Feldstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Mitsubishi Space Star befuhr gegen 7 Uhr die Feldstraße in Richtung Dieker Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Ellscheid" beabsichtigte er den vor ihm fahrenden Bus der Linie 742 zu überholen. Zur selben Zeit fuhr ein am Straßenrand der Gegenfahrbahn geparktes Auto an, sodass der Mitsubishi-Fahrer den Überholvorgang abbrechen musste. Vermutlich durch die glatte Straße bedingt, touchierte er dabei den Bus und es entstand ein Gesamtschaden in niedriger fünfstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntagmorgen, 2. Februar 2025, kam es auf der Schwalbenstraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit von 6:30 Uhr bis 7 Uhr kam ein bisher unbekannter Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonblumenkübel, der auf einer Sperrfläche aufgestellt war. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen geringen dreistelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell