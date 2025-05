Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall fordert fünf Verletzte

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ahauser Landstraße;

Unfallzeit: 07.05.2025, 07.40 Uhr;

Fünf verletzte Personen und erheblicher Sachschaden - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Ahauser Landstraße in Heek-Ahle. Am Mittwochmorgen gegen 07.40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Ahaus mit seinem Transporter die Ahauser Landstraße in Fahrtrichtung Heek. Er bemerkte zwei vor ihm stehende, verkehrsbedingt wartende Pkw offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen eines 24-jährigen Mannes aus Ahaus auf. Durch den Aufprall wurde dessen Pkw zunächst auf den vor ihm stehenden Wagen einer 41-jährigen Ahauserin und dann in den Gegenverkehr geschoben. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 20-jährigen Mannes aus Wettringen, der in Richtung Ahaus unterwegs war. Der 24-jährige Ahauser erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 23-jährige Ahauser, die 41-jährige Ahauserin und deren 18-jähriger Beifahrer sowie der Mann aus Wettringen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wurde mit mehr als 30.000 Euro angegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Ahauser Landstraße für mehrere Stunden gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell