Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer angefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße / Westend;

Unfallzeit: 06.05.2025, 18.20 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt - zuvor hatte er einen Radfahrer angefahren und verletzt. Der Unbekannte befuhr am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr die Werther Straße in Bocholt in Fahrtrichtung Werth. Als er nach rechts in die Straße Westend abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Radfahrer aus Bocholt. Dieser war auf dem Radweg der Werther Straße in gleiche Richtung unterwegs und beabsichtigte, die Straße Westend zu überqueren. Der Bocholter stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Pkw um einen rot-weißen Smart mit Kennzeichen aus BOR gehandelt haben. Am Steuer habe ein Mann mit Stoppelbart gesessen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (pl)

