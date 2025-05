POL-BOR: Rhede - Autofahrer tödlich verletzt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Am Butenwall; Unfallzeit: zwischen 30.04.2025, 15.00 Uhr, und 01.05.2025, 10.00 Uhr; Einen Fiat Ducato beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand an der Straße am Butenwall geparkt. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen beschädigte der Flüchtige das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in ...

