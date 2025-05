POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar; Tatzeit: 03.05.2025, zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr; Die böse Überraschung wartete an der Kasse: Als ein Mann in Gronau-Epe am Samstag seinen Einkauf bezahlen wollte, war seine Geldbörse verschwunden. Noch kurz zuvor hatte sie in seiner Hosentasche gesteckt. Abgespielt hat sich das Geschehen in einem Verbrauchermarkt an der Straße Auf der Sunhaar - dort hatte sich ...

