Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sexuelle Belästigung durch Radfahrer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ginsterweg/Zeisigweg/Schwanenstraße; Tatzeit: 03.05.2025, zwischen 19.55 Uhr, 20.20 Uhr und 20.40 Uhr; Am Samstagabend kam es erneut in Bocholt zu drei Fällen sexueller Belästigung. Ein bislang unbekannter Radfahrer näherte sich drei Frauen im Alter von 49, 20 und 37 Jahren jeweils von hinten und fasste ihnen im Vorbeifahren an das Gesäß. Die Taten ereigneten sich an drei unterschiedlichen Orten: die erste im Bereich der Straße Ginsterweg gegen 19.55 Uhr, die zweite im Bereich Zeisigweg gegen 20.20 Uhr und die dritte an der Schwanenstraße gegen 20.40 Uhr. Der Täter entfernte sich in allen Fällen mit dem Rad. Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß, schlank; er trug einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Der Unbekannte war in allen drei Fällen mit einem Mountainbike unterwegs. In einem Fall trug er ein rotes Langarmshirt. In Fällen sexueller Belästigung oder anderer übergriffiger Verhaltensweisen ist es wichtig, nicht zu zögern: Wenden Sie sich umgehend an die Polizei. Je schneller die Polizei informiert wird, desto größer sind die Chancen, den Täter zu identifizieren und weitere Taten zu verhindern. Damit zeigen Sie sich solidarisch mit potentiellen weiteren Opfern. Reagieren Sie bitte schnell und verständigen die Polizei. Bitte bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr und vermeiden Sie eine direkte Konfrontation mit dem Täter. Wählen Sie im Notfall den Polizeinotruf 110. Auch scheinbar "kleine" Übergriffe sind strafbar und werden von der Polizei ernst genommen. In den genannten Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

