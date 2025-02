Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülleimer gesprengt

Altenburg (ots)

Wie sich nach Mitteilung am 14.02.2025 bezüglich eines beschädigten Mülleimers herausstellte, beschädigten bislang unbekannte Täter gegen 02:15 Uhr diesen in der Baderei von 04600 Altenburg. Im Rahmen der Tat kam mutmaßlich Pyrotechnik zum Einsatz, dessen Umsetzung für herumfliegende Teile sorgte und weitere umliegende Geschäfte in Mitleidenschaft zog. So beschädigten die Teile Aufsteller und eine Schaufensterscheibe angrenzender Geschäfte. Die Ermittlungen wegen Herbeiführung eines Sprengstoffexplosion wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell