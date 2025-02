Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Intensivtäterin nach Raubdelikt in Psychiatrie untergebracht

Gera (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr entwendete eine hinlänglich Amts bekannte 36-jährige Deutsche in einem Supermarkt in der Straße des Friedens verschiedene Waren und flüchtete anschließend. Nachdem diese vom Verkaufspersonal verfolgt und gestellt wurde, schlug sie einem 39-jährigen Angestellten des Marktes mit der Faust ins Gesicht und wollte erneut mit der Beute flüchten.

Gegenüber der hinzueilenden Polizei verhielt sich die Täterin äußerst aggressiv, so dass mehrfach Zwangsmittel angewendet werden mussten. Nachdem die Frau in einer Gewahrsamszelle untergebracht war, beleidigte sie die Beamten und bewarf sie mit(eigenen) Fäkalien.

Nach herbeigeführter staatsanwaltschaftlicher Entscheidung wurde die Frau nach nunmehr 70 (in Worten: siebzig), allein seit dem Jahr 2024, eingeleiteten Strafverfahren dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Es wurden erneut Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung eingeleitet.

