Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrseinschränkungen im Zusammenhang mit Schwerlasttransport am 16.02.2025 - Hinweis der Polizei

Greiz (ots)

Weida / B92: Aufgrund eines bevorstehenden Schwerlasttransportes (Transformator) am Sonntag, dem 16. Februar 2025, wird es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen mit Vollsperrungen in Weida, auf den Bundesstraßen 92 und 175, in und aus Richtung Gera kommen. Aufgestellte Vorwarntafeln kündigen diese temporäre Sperrung an.

Fahrzeugführer, inbesondere ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Absperrung, Ableitung und Regulierung des Straßenverkehrs, sowie die Begleitung des Schwerlasttransportes erfolgt durch die zuständige Polizeidienststelle.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. (RK)

