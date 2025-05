Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Autofahrer flüchtet

Reken (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer flüchtete in Groß Reken in der Nacht zum Samstag gegen 02.20 Uhr vor einer Kontrolle einer Polizeistreife. Trotz Rotlicht bog er an der Einmündung L600/Kreulkerhok ab und beschleunigte stark. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Die Fahrt ging über die Autobahn A31 und die B474 und endete schließlich in Rosendahl. Dabei überschritt er erheblich die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (inner-/außerorts als auch in Baustellen), so dass die Einsatzkräfte ab und an den Sichtkontakt zum Fahrzeug verloren und wieder aufnehmen konnten. Quer auf der Fahrbahn der Hauptstraße hatte der Fahrer dann den grauen Peugeot 307 mit geöffneten Türen und abgestelltem Motor in Rosendahl zurückgelassen und sich entfernt. Auch ein hinzugezogener Diensthundeführer mit Diensthund führte nicht zur Ergreifung des Fahrers des nicht zugelassenen Fahrzeugs mit den entstempelten Kennzeichen. Die Beamten stellten die Fahrzeugpapiere im Innern sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Flüchtigen behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Borkener Polizei (Telefon 02861 / 900-0) zu melden. (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell