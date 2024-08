Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zwei schwere Verkehrsunfälle in Hünxe - Vier Verletzte

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am Montagmorgen um 10:17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Gahlener Straße im Ortsteil Gartrop-Bühl alarmiert. An der Einsatzstelle war ein Lkw mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und versorgte zwei verletzte Personen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Am Lkw war der Tank beschädigt worden, so dass etwa 150 Liter Diesel ausliefen. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden abgestreut und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Nach rund zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die Untere Wasserbehörde des Kreises Wesel und den Straßenbaulastträger übergeben werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Gahlener Straße voll gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr weiträumig um.

Noch während die Feuerwehr die Einsatzbereitschaft wiederherstellte, meldete die Kreisleitstelle einen weiteren Verkehrsunfall. Auf der Dinslakener Straße waren im Kreuzungsbereich Wilhelmstraße zwei Pkw zusammengestoßen. Auch hier wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Zwei verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel abgestreut. Abschließend wurden die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Nach rund 40 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

