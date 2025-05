Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Dichter Qualm bei Hausbrand

Borken (ots)

Brandort: Borken, Hohe Oststraße;

Brandzeit: 03.05.2025, 05.45 Uhr;

Am frühen Samstagmorgen gaben zunächst der Hund und dann auch die Rauchmelder in einem Wohnhaus an der hohen Oststraße in Borken Alarm. Dadurch geweckt konnten sich die beiden Bewohner vor dem Feuer und auch dem dichten Rauch in Sicherheit bringen, bevor sie ihrerseits die Rettungskräfte alarmierten. Vorsorglich wurden beide wegen möglicher Rauchgasintoxikationen in ein Borkener Krankenhaus gebracht. Die Borkener Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (mh)

