POL-BOR: Heiden - Rettungshubschrauber angefordert

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Köcherstraße; Tatzeit: 30.04.2025, 02.30 Uhr; In eine Sicherheitsfirma in Bocholt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch. Die drei Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Objekt an der Köcherstraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten. Zwei der Männer können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war mit einem hellen ...

mehr