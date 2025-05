Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße; Unfallzeit: 30.04.2025, 11.40 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen ist es am Mittwochmittag in Gronau. Der 44-jährige Autofahrer aus Gronau hatte gegen 11.40 Uhr von einem Grundstück in die Gildehauser Straße einfahren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mann auf einem sogenannten Fat Bike. Dieser war auf dem Radweg der Gildehauser Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Ohne ein Wort mit dem Pkw-Fahrer zu wechseln flüchtete der Radfahrer in Richtung Eper Straße. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schwarzhaarig, mit einer schwarzen Hose bekleidet und einen schwarzen Rucksack der Marke Nike tragend. Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

