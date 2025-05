Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Auf Wohnwagen abgesehen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schuckertstraße; Tatzeit: zwischen 30.04.2025, 20.00 Uhr, und 01.05.2025, 08.30 Uhr;

Zwei Wohnwagen entwendet haben bislang Unbekannte in Gescher. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter gewaltsam die Tore zweier Firmengelände an der Schuckertstraße. Zu den Taten kam es in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

