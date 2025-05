Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei tödliche Fahrradunfälle im Stadtgebiet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Winterswijker Straße - Heutingsweg; Unfallzeit: 30.04.2025, 13.00 Uhr und 18.30 Uhr; Tödliche Verletzungen erlitten zwei Radfahrer am Mittwoch bei Verkehrsunfällen an unterschiedlichen Orten in Bocholt. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr im Ortsteil Stenern an der Winterswijker Straße / Im Ellerbrock / Schürnbuschweg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 92-jährige Frau aus Bocholt mit ihrem Fahrrad den Radweg der Winterswijker Straße. Im Kreuzungsbereich verließ sie den Radweg und übersah eine vorfahrtberechtigte 64-jährige Bocholterin mit ihrem Auto. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein umliegendes Krankenhaus. Dort verstarb sie einen Tag später aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr an der Straße Heutingsweg / Weimarer Straße. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Bocholt beabsichtigte mit seinem Auto die Weimarer Straße in Richtung Heutingsweg zu fahren. Als dieser nach links in den Heutingsweg abbog, übersah er einen 75-jährigen Radfahrer aus Bocholt. Es kam auch dort zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. In der Polizeiwache wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie das Fahrrad und das Auto wurden sichergestellt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz. Der Bereich der Unfallstelle blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache des Geschehens dauern an. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (sb)

