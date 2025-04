Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Müll illegal entsorgt

Hagenbach (ots)

Zunächst wurden der Polizei am Samstagabend gegen 21 Uhr illegal entsorgte Müllfässer im Bereich des Waldes in der Gemarkungsgrenze Berg gemeldet. Hinweise auf eine von den Fässern ausgehende Gefahr ergaben sich für die Polizei nicht. Weiter wurde am Sonntagnachmittag abgeladene Möbelstücke und Küchenelektrogeräte im Bereich der Straße Am Altrhein in Hagenbach gemeldet. In beiden Fällen konnte bislang keine Verursacher ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass es strengstens untersagt ist, Müll außerhalb der genehmigten Behältnisse oder genehmigter Abgabeörtlichkeiten, zu entsorgen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

