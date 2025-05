Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Köcherstraße; Tatzeit: 30.04.2025, 02.30 Uhr;

In eine Sicherheitsfirma in Bocholt eingedrungen sind bislang Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch. Die drei Täter zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Objekt an der Köcherstraße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten. Zwei der Männer können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war mit einem hellen Kapuzenpulli mit auffälligem Muster, einer hellen Hose und weißen Sneakern bekleidet. Die zweite trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose, weiße Sneaker mit schwarzer Sohle und eine helle Base Cap. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell