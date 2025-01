POL-CUX: Größerer Polizeieinsatz an der Haupt- Realschule Loxstedt

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/Schiffdorf. Am gestrigen Donnerstag (30.01.2025) kam es im gesamten Cuxland und auch in Bremerhaven erneut zu diversen Schockanrufen bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Die Masche war in den meisten Fällen identisch: Nahe Angehörige, meist die Tochter, hätten einen ...

