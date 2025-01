POL-CUX: Schockanrufe im gesamten Cuxland - Senior aus Schiffdorf übergibt hohen Geldbetrag und Wertgegenstände

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Dienstag (28.01.2025) wurde gegen 11:15 Uhr ein 49-jähriger Mann aus Osten mit einem PKW-Anhänger-Gespann im Bereich der Stader Straße kontrolliert. Er war dabei nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE. Lamstedt. Ebenfalls am Dienstag wurde gegen 23:00 Uhr ein 30-jähriger Lamstedter mit seinem PKW im Bereich der Bremervörder Straße kontrolliert. Er war mit dem Fahrzeug ...

